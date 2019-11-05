Проект Госбюджета Украины предусматривает 282,1 млрд грн на погашение государственного долга в 2020 году и 141,5 млрд на его обслуживание.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина по итогам представления доработанного ко второму чтению законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

"Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн, в том числе погашение государственного внешнего долга – 120,3 млрд грн, государственного внутреннего долга – 161,9 млрд грн. На платежи по обслуживанию государственного долга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, проект Закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" к первому чтению предполагал платежи по государственному долгу в сумме около 438,1 млрд грн, из которых для обслуживания госдолга – 145,2 млрд грн.

Как сообщалось, проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию казино и 12 миллиардов от приватизации.

Также мы писали, что в проекте Госбюджета-2020 заложены 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину.