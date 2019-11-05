Власти США продолжают попытки не допустить перехода запорожского производителя двигателей для авиатехники "Мотор Сич" инвесторам из коммунистического Китая. В Вашингтоне опасаются передачи Пекину "критически важных оборонных технологий". Об этом сообщает Wall Street Journal (WSJ).

Покупке предприятия представителями Китая пытался помешать теперь уже экс-помощник президента США Джон Болтон.

Теперь же в WSJ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что переговоры о покупке "Мотор Сич" по поручению администрации президента США ведет основатель частной военной компании (ЧВК, наемники) Blackwater (ныне известна как Academi) Эрик Принс. Он же якобы является "неофициальным советником" Дональда Трампа.

По данным издания, Принс был в Украине 24–27 октября и посетил завод "Мотор Сич" в Запорожье. Кроме того, в конце сентября, по данным издания, предприятие посетили поверенный в делах посольства США в Киеве Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности Украины Дональд Винтер.

Сам основатель ЧВК отказался комментировать информацию WSJ. От лица подконтрольной Принсу компании Frontier Services Group сообщили WSJ, что он заинтересован в инвестициях в Украину. Представитель правительства Украины не стал комментировать ситуацию.

Мы разбирались, как в США добиваются срочной отмены сделки по "Мотор Сичи" и что теперь будет с предприятием.

Как сообщала "Страна", СБУ начала осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и измене на "Мотор Сичи". Сообщается, что расследование касается вероятных поставок продукции завода представителям России.

Напомним, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода "Мотор Сич" и подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).