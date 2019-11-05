Противоэпидемическая комиссия во время внеочередного заседания в Ужгороде заявила о локализации вспышки дифтерии в городе. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского городского совета во вторник, 5 ноября.

"Внеочередное заседание противоэпидемической комиссии провели сегодня в Ужгородском городском совете. Отмечалось, что эпидемическая ситуация с заболеваемостью дифтерией в городе стабилизировалась, прошло 1,3 максимальных инкубационных периодов без обнаружения новых случаев заболеваний дифтерией (с 24 октября 2019 года), что является признаком локализации вспышки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семейные амбулатории активно работали все эти дни, сделал около 13 тысяч прививок взрослым и детям. Среди них - 2436 студентов Ужгородского университета, в частности 1117 иностранных студентов.

"В очередной раз призываем ужгородцев соблюдать календарь прививок и как можно быстрее сделать профилактические прививки, если пропустили плановую вакцинацию", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце октября в Ужгороде нашли ещё 12 студентов-иностранцев, которые болеют дифтерией. Всего заболели 13 человек. Всех их госпитализировали, медики проволи дополнительные обследования.

Также мы писали, что в Ужгороде еще два студента-иностранца попали в больницу с подозрением на дифтерию. Всего госпитализированы уже 17 человек.