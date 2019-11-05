15-летнего подростка, которого подозревают в жестоком убийстве 14-летней Дарины Дробот в Одессе суд заключил под стражу на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщается на сайте региолнального ГУНП.

Правоохранители напомнили, что жертвой злоумышленника стала его 14-летняя знакомая. Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой). Следствие продолжается.

Напомним, 3 ноября под Одессой обнаружили мертвой 14-летнюю девочку, которую искали всю ночь. На ее теле были выявлены следы насильственной смерти. Позже выяснилось, что она отделилась от компании в лесу и отошла со своим знакомым. После того, как на отказала ему в сексе, он начал ее жестоко избивать ногами сильно повредив лицо, а затем задушил и попытался изнасиловать.

Ранее "Страна" писала о том, что стали известны подробности убийства в Одессе 14-летней девочки.

Также мы сообщали, что киевский маньяк, который нападал на мужчин, был судим за два убийства, одно из них он совершил в тюрьме.