В Киеве на улице Шота Руставели из-за прорыва трубы с горячей водой троллейбусы и автобусы изменили маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс" в Telegram.

Изменения внесены в маршруты троллейбусов № 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов №69. В результате прорыва движение транспорта организовано следующим образом:

Троллейбусы №40 и №40К курсируют до Железнодорожный массива.

Троллейбусы №3 и №9 идут до Южного вокзала.

Троллейбусы №12 др ст. м. "Лыбидская"

Троллейбусы №14 до ст. м. "Дворец Спорта"

Автобусы №69 до ул. Тарасовской.

Скриншот: Telegram/Киевпастранс

Напомним, прорыв трубы с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели произошел во вторник, 5 ноября, около 16 часов. В результате прорыва трубы на дороге образовалась яма, куда провалился автомобиль, на месте работает спецтехника.

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