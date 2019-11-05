В проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, подающегося в парламент Украины ко второму чтению, на создание и функционирование Фонда национального богатства Украины (в том числе пополнение уставного капитала) закладывается 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Сообщается, что по сравнению с редакцией законопроекта, представленного к первому чтению, доходы госбюджета (без трансфертов) на 2020 год предложено увеличить на 14,2 млрд грн - с 1079,5 млрд грн до 1093,7 млрд грн.

Расходная часть доработанного проекта бюджета увеличена на 10,1 млрд грн - с 1170 до 1 180,1 млрд грн. Дефицит прогнозируется в размере 2,09% ВВП.

"Показатели уточнены с учетом Бюджетных заключений Верховной Рады Украины, одобренных постановлением Верховной Рады Украины № 215-VIII от 18.10.2019, на базе основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год по сценарию І", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Украины Алексей Гончарук вместе с другими членами Кабинета министров представил новый проект бюджета-2020.

При этом в октябре 2019 в действующий госбюджет Украины недополучили почти 8 миллиардов гривен.