Украинские банки запустили снижение процентов по депозитам населения. Заводилой стал государственный Ощадбанк, который опустил доходности на 0,25-0,5% годовых, а за ним последовали и остальные структуры. Это подтверждается свежей информацией Нацбанка: средние банковские ставки по 12-месячным вкладам в гривне с 1 по 4 ноября опустились с 15,85% по 15,73% годовых, а по долларовым вложениям — с 3,13% до 3,11% годовых. Заработки вкладчиков уменьшают плавно и очень аккуратно, чтобы не шокировать людей.

"Действительно, после понижения учетной ставки и анализа макроэкономических прогнозов мы приняли решение незначительно снизить ставки по депозитам", - объяснил мотивацию заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

"Это реакция на радикальное снижение учетной ставки и, как следствие, сверхликвидности банковской системы", - считает председатель правления Пиреус Банка Сергей Наумов.

Всего выделяют три ключевые причины для снижения депозитных ставок:

Уменьшение в конце октября учетной ставки Нацбанка сразу на 1% - до 15,5% годовых (на протяжении 2019 года опускалась лишь по полпроцента за раз). Автоматически сократились доходность депозитных сертификатов НБУ и гособлигаций Минфина, в которые вкладываются банки. Они стали зарабатывать меньше на собираемой у вкладчиков гривне, потому и опустили доходности по вкладам. Высокая ликвидность банковской системы. На финансовом рынке хватает гривны благодаря настрою людей и бизнеса, которые стали активнее копить: в сентябре депозитный портфель населения подрос на 0,7% (до 290,8 млрд грн), предприятий — на 5,8% (до 281 млрд грн). Даже если произойдет небольшой отток депозитов из банков (на фоне уменьшения процентов), они не сильно пострадают. Активизация кредитования. Это уже не какой-то далекий план, который неизвестно, когда буде реализован, это острая необходимость — ее нужно отработать в короткие сроки. Нацбанк четко заявил о планах снижения учетной ставки до 8% годовых, и делает это поэтапно. Что значит пропорциональное уменьшение процентов по его депозитным сертификатам и ОВГЗ Минфина. Совсем скоро банки не смогут благодаря им поддерживать свою самоокупаемость и получать доходы. Так что просто вынуждены подстраиваться под заемщиков и возрождать кредитование. Иначе снова окажутся в убытках и начнутся банкротства.

Потому до конца ноября депозитные проценты продолжат уменьшаться, а доходы вкладчиков падать.

"Скорее всего и другие банки также снизят ставки. Для сохранения доходности я бы советовал вкладчикам оформлять долгосрочные депозиты по действующим процентам", — сказал Антон Тютюн.

По разным оценкам, в этом месяце доходность гривневых депозитов сократится на 0,5-0,8% годовых. В декабре ставки, скорее всего, зафиксируются, поскольку в конце года банкиры будут собирать гривну под новогоднее кредитование населения (карточки и кэш-кредиты на приготовления к празднику), а также бизнеса. Новый раунд уменьшения депозитных процентов ожидается не раньше января-февраля. Предполагается, что он начнется с нового снижения учетной ставки Нацбанка.

"Снижение учетной ставки и депозитных ставок продолжится уже в 2020 году", — подтвердил Сергей Наумов. "Думаю понижение будут постепенными, пошаговыми", — согласился с ним Антон Тютюн.

Цены на кредиты будут уменьшаться с некоторым запозданием.

"Понижение ставок по кредитованию стоит ожидать уже в начале 2020 года, так как банкам нужно время, чтобы удешевить стоимость ресурсной базы", — объяснил Тютюн.

В 2019 года финансисты продолжат делать ставку на продвижение кредитных карт и дорогое мелкорозничное кредитование (ставки нередко превышают 60% годовых). Постепенно будут появляться новые программы по финансированию малого и среднего бизнеса.

"Банки уже начали активнее кредитовать как население, так и бизнес. При дальнейшей стабильности всех фактор процентные ставки по депозитам также будут снижаться", — заверил директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Олег Кляпко.

С начала 2020 года ожидается более активное кредитование автокредитование, и только позже — ипотеки.

"Для серьезной активации ипотеки необходимо чтобы ставки опустились до уровня 14%. Это может произойти в следующем году в том случае, если экономика продолжит свой позитивный рост, а инфляция будет в районе 5%", — считает Сергей Наумов.