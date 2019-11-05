Сегодня, 5 ноября, на заседании Кабмина ко второму чтению был принят проект бюджета на 2020 год.

"Страна" приводит основные показатели документа.

Госбюджет Украины 2020 - основные показатели

Расходы бюджета 2020 составят до 1,18 триллионов гривен (на 68 миллиардов больше, чем в 2019 году).

Доходы - 1,093 триллионов гривен (на 67 миллиардов больше, чем в этом году).

Дефицит бюджета составит 2,09% ВВП.

Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% до 4,8% (оптимистический сценарий).

Инфляцию ожидают на уровне 5,5%.

Объем государственного долга Украины на конец 2020 года составит 2,045 триллионов гривен.

На его обслуживание планируют потратить 141,5 миллиардов гривен.

Как отметина в Facebook министр финансов Оксана Маркарова, цель снизить долг к ВВП до 52,4%. По ее словам, кардинально поможет уменьшить этот показатель "успех в приватизации".

А именно от легализации казино и приватизации в 2020 году власть планирует получить 12 миллиардов гривен.

Курс гривны к доллару - 27. Интересно, что в первой версии был указан совершенно другой курс - 28,2 гривен за доллар, то есть в Кабмине его снизили почти на гривну.

На выплату пенсий уйдет 173 миллиардов гривен.

Минимальную зарплату в 2020 году планируют повысить на 550 гривен - до 4723 гривен.

На социальное обеспечение - 293 миллиардов гривен.

На медицину планируют направить 113,3 миллиардов гривен.

Из них 1,9 миллиардов - на систему экстренной помощи, где один миллиард заложен на открытие отделений экстренной помощи (25 отделений), 900 миллионов - на кареты скорой помощи (470 штук).

На образование будет потрачено 145,1 миллиарда гривен.

На обещанное повышение зарплат учителям особо рассчитывать не стоит. На это намекнул премьер-министр Алексей Гончарук.

Глава правительства сказал, что увеличение выплат педагогам будет зависеть от темпов экономического роста. И добавил, что значительного повышения сейчас не стоит ждать, но "некоторое" все же будет. Пока надбавки составят 2,2 миллиарда гривен.

На оборону и безопасность решили потратить 5,45% от прогнозируемого ВВП - 245,8 миллиардов гривен.

Непосредственно на оборону выделяется 3% ВВП или 136 млрд гривен.

Далее расходы распределяются так:

бюджет Минобороны - 116,1 миллиардов гривен,

на закупку вооружения и техники - 9 миллиардов гривен,

бюджет Спецслужбы транспорта - 1,4 миллиардов гривен;

бюджет Главного управления разведки - 3,5 миллиардов гривен.

также на оборону направят часть средств Минэкономики (2,4 миллиардов гривен).

Существенный рост финансирования ожидает инфраструктуру. На нее планируют потратить 73,7 миллиардов гривен (на 36% больше, чем в 2019 году).

В том числе два раза увеличены расходы на безопасность дорожного движения - 3,17 миллиардов

На строительство и реконструкцию мостов - 500 миллионов. В пять раз увеличено финансирование развития аэродромных комплексов - 1,07 миллиарда.

Как правительство представляло госбюджет 2020 ко второму чтению можно ознакомиться на видео.

Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Ранее мы разбирались, почему в новом проекте бюджета нет ни денег от налоговых реформ, ни рывка экономики. Половину доходов бюджета съедают долги, еще четверть - затраты на армию и силовиков.

Не в восторге от проекта бюджета даже некоторые представители "Слуги народа".