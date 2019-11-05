В центре Киева во вторник, 5 ноября, прорвало трубу с горячей водой на перекрестке ул. Саксаганского и Шота Руставели. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

На видео видно, что в яму, которая образовалась в результате прорыва трубы, упал автомобиль. На месте работает спецтехника. Отметим, что из-за происшествия движение в центре Киеве осложнено. В частности, пробки образовались на ул. Жилянской, ул. Саксаганского, бульваре Тараса Шевченко, ул. Льва Толстого, ул. Короленковской, ул. Большая Васильковская, ул. Шота Руставели, в районе станций метро "Дворец спорта" и "Олимпийская". Также затруднено движение на бульваре Леси Украинки.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

И еще одно видео:

Напомним, 2 октября на улице Шота Руставели в центре Киева уже прорывало трубу с горячей водой. Тогда улицу залило кипятком и затянуло паром.

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