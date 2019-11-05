Выстрел, который убил 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области, был совершен полицейским. Попавшая в малыша пуля срикошетила от камня. Об этом на брифинге заявил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.

По словам Трубы, участниками тех трагических событий было трое взрослых, двое из которых - правоохранители, инспектор и полицейский. Четвертый - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского. 31 мая с 13:00 до 15:45 все находились во дворе полицейского, употребляли спиртные напитки. Затем, рассказывает Труба, все договорились о выстрелах из огнестрельного оружия по заранее заготовленным мишеням.

Труба уточнил, что оружие и патроны принадлежали одному из правоохранителей. При этом, каждый из участников развлечения со стрельбой знал, что "местность простреливается".

"В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела на 52 метра, попала в верхушку камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 м и попала в голову мальчика", - сказал Труба.

Глава ГБР добавил, что в то время, когда мужчины стреляли по мишеням, возле двора кроме Кирилла находилось еще трое детей.

Ранее "Страна" писала о том, что следствие по делу об убтйстве 5-летнего Кирилла Тлявова установило, кто именно совершил смертельный выстрел в ребенка.

Также мы сообщали, что шеф полиции Киевской области, уволившийся из-за убийства Кирилла Тлявова, получил высокий пост в ООС.