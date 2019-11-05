Президенту Украины Владимиру Зеленскому во вторник, 5 ноября, передали на подпись законопроект №0905. В нем говорится о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об инженерно-техническом обустройстве и содержании государственной границы. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Проект закона ранее одобрил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. В законе говорится, что в пределах пограничной полосы с целью обеспечения нацбезопасности военным частям Госпогранслужбы для строительства и обустройства фортификационных сооружений передадут в постоянное пользование земельные участки шириной 30-50 метров.

Предлагается установить, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского созывают срочное совещание депутатов по подготовке закона о референдуме.

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