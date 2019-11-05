Сотрудники ГБР сообщили о подозрении пяти чиновникам Минобороны, проходящим по делу о закупке некачественных бронежилетов "Корсар". Об этом на брифинге заявил глава ГБР Роман Труба.

По его словам, в дождевых условиях эти бронежилеты простреливаются. В частности, подозрения вручили начальнику главного управления Минобороны, заместителям управления и начальникам отделов.

В Минобороны закупили 20 тыс. бронежилетов, стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс бронежилетов оказались бракованными. Предварительные убытки составили 61 млн. гривен (экспертиза еще в процессе).

Как сообщала "Страна", ранее Андрей Портнов разоблачил схему по "неприкрытому воровству" в "Укроборонпроме".

Напомним также, что президент Украины Владимир Зеленский ранее приказал повысить безопасность складов с боеприпасами.