В корпорации Sony решили выпустить новый трейлер приставки PlayStation 4. Историю взаимодействия вселенной из игр на приставке и современных реалий частично снимали в Киеве - возле Дворца Спорта и в Дарницком районе столицы. Об этом сообщает Информатор.

В прошлом квартале PS4 разошлась тиражом в 102,8 миллиона копий, а количество пользователей PlayStation Plus достигло 36,9 миллионов. Теперь многие геймеры ждут выхода PlayStation 5. Ожидается. что она появится на прилавках уже в конце 2020 года.

Видео: youtube.com/PlayStation

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