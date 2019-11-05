Разведение войск должно продолжаться - это единственный путь к миру. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин во время мониторинговой поездки депутатов Комитета по вопросам безопасности и обороны в Золотое, Луганской области, сообщается на сайте политика.

"Главная цель - это поддержка мирного процесса. Эта поездка показала, что после разведения войск в Золотом, здесь все абсолютно нормально и разведение войск должно продолжаться по всей линии разграничения, потому что это составляющая мирного процесса", - сказал Сергей Левочкин.

По словам нардепа, разведение сил в Золотом станет еще одним шагом к миру в Украине.

"Мы приехали поддержать и военных, и местное население и показать, что мирный процесс - это главный приоритет в работе всех политических сил. Потому что и президент Зеленский, и "Слуга народа", и "Оппозиционная платформа - За жизнь", и другие партии были выбраны людьми в парламент с одной целью - как можно скорее принести мир в Украину. Разведение войск - реальные шаги и это должно продолжаться, все должно быть, как можно скорее, потому что Украине как можно скорее нужен мир", - добавил политик.

По его словам, есть все основания для того, чтобы в ближайшее время завершить военный конфликт.

Фото: lovochkin.org

Отметим, что 5 ноября члены парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны посетили Золотое (Луганская область) для проведения мониторинговой миссии. Цель миссии – выяснить текущее состояние дел с разведением противоборствующих сторон.

Данная миссия будет работать в рамках постоянно действующей группы для оперативного реагирования на изменение ситуации в зоне ООС и, в частности, на линии разведения сил и средств.

Ранее "Страна" писала о том, что на Донбассе хотят создать "районы безопасности" после разведения сил.

Также мы сообщали, что руководитель ООС озвучил точную дату разведения сил в Петровском.