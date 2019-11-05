Строительство метрополитена на столичный район Виноградарь, идет по графику. Речь о удлинении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительстве двух новых станций - "Мостицкой" и "Проспект правды. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Работы продолжаются по графику, и до конца 2021 года станции метро на Виноградарь будут открыты", - цитирует пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

По договору между городом и главным подрядчиком - ПАО "Киевметрострой" - стоимость обойдется бюджету столицы почти в 6 миллиардов гривен. Город уже заплатил более двух с половиной миллиардов гривен.

"Работы продолжаются активно, уже сделаны подпорные стенки на глубину 25 метров. Строительство метро для нас является приоритетом. В частности, речь идет о продлении Сырецко-Печерской линии метрополитена и строительство двух новых станций - "Мостицкая" и "Проспект правды". Участок, по нашим подсчетам, будет иметь пропускную способность в 34-36 тысяч пассажиров в час", - сказал Кличко.

Уже закончены демонтажные работы там, где новый участок присоединяется к существующей линии метрополитена - за станцией "Сырец".

Фото: пресс-служба КГГА

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