Сегодня, 7 ноября, исполняется 102 года со дня Октябрьской революции, свои именины сегодня отмечают Валерии.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня 102-я годовщина со дня Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла 7 ноября (25 октября) 1917 года в Петрограде. Мы подробно писали о событиях прошедших дней в материале "Почему у большевиков получилось. 17 вопросов о революции 1917 года".

Народные и церковные праздники

Православные почитают память святого монаха Печерского монастыря Мартирия. За соблюдение строго поста и свою душевную чистоту он стал помощником епископам в богослужении, мог творить чудеса.

В народе - День Федота, когда становилось холодно и приближалась настоящая зима. Погода в этот день обычно не радовала теплом - утром или лил дождь или шел снег, вероятен туман. Наши предки говорили, что рассвет с закатом в середине дня встречаются. Также полагалось вспомнить умерших, помочь убогим и несчастным.

События и даты

В 1972 году произошли президентские выборы в США, избрали кандидата от Республиканской партии, президента Ричарда Никсона.

В 1990 году слесарь Александр Шмонов на праздничной демонстрации пытался застрелить Михаила Горбачева. Год он провел в СИЗО, был признан душевнобольным и на 4 года отправлен в психбольницу. После выписки его признали инвалидом II группы. Сейчас Шмонову 67 лет, он известен как бизнесмен и правозащитник.

Сегодня исполняется 106 лет со дня рождения известного французского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Альбера Камю.

Украинскому политику, экс-нардепу и лидеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку исполняется 51 год.

Известному французскому диджею мирового уровня Дэвиду Гетту исполняется 52 года. Он известен работой с The Black Eyed Peas, Flo Rida, LMFAO, Рианной и Мадонной, Ники Минаж, Снуп Догом и другими.

Именины

День ангела - у Валерия и Маркиана.