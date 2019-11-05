ЦИК признала победителем выборов на скандальном округе №198 в Черкасской области самовыдвиженца Сергея Рудыка. Об этом сообщает Громадянська мережа ОПОРА.

"ЦИК установила результаты внеочередных парламентских выборов в 198 округе, которые состоялись 21 июля 2019. Победителем признан самовыдвиженец Сергей Рудык - 18921 голос избирателей", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 5 ноября завершился избирательный процесс на всех округах.

"Отметим, количественный состав Верховной Рады - 450 человек. Однако фактический ее состав - 423, потому что выборы не происходили на оккупированных территориях. После того, как новопризнанный депутат Рудык принесет присягу, то в Раде IX созыва будет 424 парламентария", - сообщили в ЦИК.

Фото: facebook.com

Напомним, 14 августа кандидат от "Слуги народа" по округу №198 Наталья Дьяченко обратилась в Шестой апелляционный админсуд с иском об отмене регистрации кандидата Рудыка народным депутатом, который был ее ближайшим соперником. 21 августа ЦИК установила результаты выборов в округе №198, признав избранным самовыдвиженца Рудыка. 25 августа Верховный суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе 198 по иску кандидата от "Слуги народа".

После этого Центральная избирательная комиссия сообщила об отмене регистрации народным депутатом Украины самовыдвиженца Сергея Рудыка по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе №198.