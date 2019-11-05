Генеральная прокуратура на судебном заседании отказалась от намерения арестовать киевский памятник архитектуры Гостиный двор на Контрактовой площади. Теперь государство может либо передать здание столице, либо начать восстановление памятника архитектуры. Об этом сообщил советник мэра Киева Игорь Луценко в Facebook.

"Телеграфирую из киевского апелляционного суда. Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор. Сменилась власть - и концепция тоже изменилась.Теперь государство сможет передать его Киеву или распорядиться им иным образом, чтобы начать восстановление здания. Спасибо всем, мы это сделали вместе!", - написал Луценко.

В феврале 2019 года Генпрокуратура с "подачи Андрея Кравца, которого связывают с ООО "Укрреставрация", которое в свое время арендовало Гостиный двор, открыла новое уголовное производство относительно здания. Производство начали в связи с попыткой киевского Фонда госимущества вступить в права владельца Гостиного двора от имени государства.

В рамках этого дела ГПУ хотела наложить арест на памятник с запретом отчуждения и распоряжения зданием. В марте Печерский райсуд Киева отказался арестовать Гостиный двор. Но прокуроры подали апелляцию.

По словам Луценко, сейчас сменилось руководство ГПУ и изменилась их позиция в этом деле, поэтому прокуроры отказались от своих исковых требований.

Если бы суд наложил арест на здание, то Фонд госимущества не мог бы вступить в права владельца Гостиного двора и соответственно начать сохранение или восстановлением памятника. Это значит, что Гостиный двор, который стоит без штукатурки и крыши еще с 2013 года, продолжал бы разрушаться, и Киев мог бы потерять памятник.

Ранее "Страна" сообщала, что в ГПУ решили создать новый орган по очистке прокуратуры.

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