В среду, 6 ноября, в Украине ожидаются дожди на западе и севере. На остальной территории будет сухая погода с осенним теплом. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

На Левобережье местами штормовые порывы ветра. В течение дня на большей части территории Украины ожидается +15...+20. На юге воздух прогреется до +22. На западе ожидается +10...+16.

В Киеве 6 ноября атмосферный фронт. Это можетпринести дождь, но существенные осадки маловероятны. В столице днем ожидается +16...+18.

7-8 ноября немного похолодает. Но уже на выходных температура воздуха снова повысится.

"Не перепутайте сезоны и не начинайте сажать картошку или искать распродажи пуховиков. Грейтесь, экономьте тепло и держите голову в равновесии при таких погодных круть-вертях", - порекомендовала синоптик.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в Киеве 4 ноября установили второй за сутки температурный рекорд. После полудня понедельника столбик термометра поднялся до +17,6 градусов.

Напомним, что октябрьское "бабье лето" в Киеве было коротким из-за туманов.