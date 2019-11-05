Ани Лорак. Фото из открытых источников

Ани Лорак снова порадовала фанатов ярким фото в Instagram. Певица выложила снимок, на котором она позирует в коротком топе и мини-юбке с высокой талией. Топ частично открывает грудь певицы. 

Лорак сделала снимок на горной дороге, сзади нее стоит машина. "Скоро супер премьера! #мынарушаем" - подписала она фото.

Поклонники активно отреагировали на пост. Кто-то радовался выходу новой песни, но большинство восхищалось фигурой и нарядом артистки. 

"Одно из самых шикарных фото", "Вауу, просто огонь". "Шикарная. Завидуйте молча" - пишут поклонники в комментариях под фотографией певицы. 

Скриншот: Instagram/Ани Лорак

Ранее "Страна" сообщала, что Ани Лорак показала яркие откровенные образы для своего шоу

Также мы рассказывали, что украинская певица опубликовала в Instagram фото со своим новым любовником.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.