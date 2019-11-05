Ани Лорак в экстремально коротком топе пообещала премьеру новой песни
Ани Лорак снова порадовала фанатов ярким фото в Instagram. Певица выложила снимок, на котором она позирует в коротком топе и мини-юбке с высокой талией. Топ частично открывает грудь певицы.
Лорак сделала снимок на горной дороге, сзади нее стоит машина. "Скоро супер премьера! #мынарушаем" - подписала она фото.
Поклонники активно отреагировали на пост. Кто-то радовался выходу новой песни, но большинство восхищалось фигурой и нарядом артистки.
"Одно из самых шикарных фото", "Вауу, просто огонь". "Шикарная. Завидуйте молча" - пишут поклонники в комментариях под фотографией певицы.
Скриншот: Instagram/Ани Лорак
Ранее "Страна" сообщала, что Ани Лорак показала яркие откровенные образы для своего шоу.
Также мы рассказывали, что украинская певица опубликовала в Instagram фото со своим новым любовником.