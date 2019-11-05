Во фракции "Слуга народа" считают, что нардепа Николая Тищенко не за что наказывать после переписки с пранкером Джокером. Об этом "Стране" рассказал глава пропрезидентской парламентской фракции Давид Арахамия.



"В первую очередь много вопросов относительно аутентичности этой переписки. Возможно, что часть переписки реальна, а часть, возможно, добавили уже позже. Полуправда такая. Дело в том, что не так давно Тищенко сам сообщил фракции, что общается с "Генпрокурором", и что состоит с ним в долгой переписке. Это было уже после ситуации с перепиской депутата Яременко. Но больше никто из депутатов о пранкере-прокуроре не рассказывал", - сказал Арахамия.

По его словам, на него ранее пытался выйти якобы Джокер и предлагал за два биткоина купить переписки с депутатами.

"Правда мой собеседник не смог доказать, что он и есть настоящий Джокер. Наказывать Николая Тищенко не за что. В чем его вина? В том, что он переписывался в Вотсап с каким-то додиком? Да и каких-то крамольных фактов в этой переписке нет. Он не знает, были ли действительно деньги (речь идет о выплате доплат в конвертах - Ред.), пытается нащупать информацию. К чему он спрашивал про смену тактики выплат - тоже неясно. Николай может в переписке нарушать причинно-следственные связи. В течение месяца каждый день пишут о расколах в партии, скандалах. Стоит цель развалить коалицию, и все началось с наших заявлениях о законах про деофшорищацию и деолигархизацию. Чем ближе к голосованию, тем тем больше будет вони. Кому это выгодно - понятно и так. А искать мы этого Джокера не будем, поскольку в этом нет никакого смысла, - заявил Арахамия.

Напомним, в переписке нардепа Тищенко с Рябошапкой-Джокером речь шла о ситуации внутри фракции, о его противостоянии с Ткаченко а также о деньгах в конвертах для депутатов президентской фракции.

Ранее "Страна" писала о том, что пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Радуцким о выплатах нардепам.