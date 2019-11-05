Власти в Киеве не планируют приостанавливать отопительный сезон в связи с потеплением на улице. Остановка подачи тепла в здания - технологически сложный процесс. Об этом сообщает УНН.

"Систему отопления отключать не так просто. Пока отключат, надо снова будет включать. Это технологически сложный процесс. Выключать отопление в планах нет", - сообщили в пресс-службе КГГА.

В свою очередь в КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что температуру отопления регулируют в соответствии с погодными условиями. "Выключать мы не планируем, это технологически невозможно. Регулируется у нас температура в соответствии с погодными условиями ", - сообщили на предприятии.

По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, киевляне пережили вторую теплую ночь за 139 лет наблюдений: температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже +12,3, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено.

За прошедшие сутки, 4 ноября, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. После полудня 4 ноября столбик термометра поднялся до +17,6 что на 2,7°С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила +12,9, что на 0,6°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года. По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

Ранее, 1 ноября, заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский сообщил, что в связи с ожидаемой сменой погодных условий все столичные детские сады подготовлены к снижению температуры, поскольку они оборудованы тепловыми пунктами с системой погодного регулирования.

4 ноября в связи с повышением температуры отопление полностью отключили в Черновцах, во Львове подачу отопления приостановили частично. А в Харьковской области из-за отсутствия отопления продлили осенние каникулы в 10 учебных заведениях.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 4 ноября 2019, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6 градусов.

Напомним, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 5 ноября отметил 75-летие.