Следствие обоснованно считает, что работник патрульной полиции Иван Приходько осуществил смертельный выстрел, от которого погиб 5-летний мальчик Кирилл Тлявов в Киевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После получения результатов всех экспертиз, проведенных в рамках расследования, следователи пришли к выводу, что именно Приходько осуществил выстрел, который стал смертельным для ребенка. При этом оружие, из которого был произведен смертельный выстрел, до сих пор не нашли.

Напомним, 31 мая двое полицейских отдыхали и употребляли алкоголь во дворе частного сектора в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Во время отдыха мужчины договорились пострелять по металлическим банкам из огнестрельного оружия. Позже оказалось, что пуля попала в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился в соседнем дворе. Ребенок умер в больнице 3 июня.

Как сообщала "Страна", 5 июня Кирилла похоронили в его родном городе. Полицейские были задержаны. Правоохранителям грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Страна" разбиралась в темных пятнах в деле о гибели 5-летнего Кирилла.

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