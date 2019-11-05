Россия не уверена в том, что саммит "нормандской четверки" пройдет до конца 2019 года. Об этом заявил представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По словам Пескова, Россия хотела бы как можно скорее провести эту встречу, но "говорить о сроках пока рано".

"Позиция России по нормандскому формату неизменна и последовательна. Россия и президент Владимир Путин выступают за продолжение работы в нормандском формате. Хотим как можно скорее провести саммит, но вместе с тем считаем, что этот саммит должен быть хорошо подготовлен для обеспечения соответствующей результативности", - сказал Песков.

При этом он прокомментировал, возможно ли проведение саммита до конца года.

"Пока преждевременно говорить, пока по-прежнему очень много вопросов остается на повестке дня", - отметил Песков и добавил, что на сегодня ведется работа по подготовке итогового документа.

Ранее "Страна" сообщала, что Песков рассказал, почему Путин тянет со встречей с Зеленским.

Также мы рассказывали, что Путин назвал условия для транзита российского газа через Украину и прямых его поставок.