Семейная драма почти по Шекспиру произошла в одном из домов на улице Коновальца в самом центре Печерска в Киеве, где пасынок ранил отчима.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, вызов поступил от медиков 17-й больницы куда раненный киевлянин пришел сам. Он объяснил врачам что его пытался убить пасынок. Из-за неприязненных отношений он напал на него с ножом и вероятно хотел всадить лезвие в сердце, но жертва увернулась и ранение пришлось в плечо.

Еще до приезда полиции охрана медицинского учреждения рядом с больницей задержала нападавшего. Он шел следом за раненным отчимом и прятался за зданием больницы. У него оказалась своя версия событий - якобы он сам оборонялся от агрессивного отчима-бывшего десантника и нож случайно попал под руку.

Сейчас виновник подреза задержан, по ч.1 ст.121 УК Украины (причинение тяжкого телесного повреждения). Ему грозит до 7 лет тюрьмы.По предварительным данным он уже был ранее судим за убийство, поэтому опасения отчима о покушении на убийство были вполне обоснованными.

Напомним, что ранее в Одессе поймали трех иностранцев, что устроили поножовщину, убив двух человек.

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина во время пьянки разозлился на собаку друга и зарезал ее.