Второй случай заболеваемости дифтерией зафиксирован в Харьковской области 4 ноября. Об этом заявила заместитель директора Департамента здравоохранения ХОГА Наталья Куфтерина, сообщается на сайте Харьковской ОГА. При этом второй случай дифтерии пока не подтвержден лабораторно.

"В течение 7 лет в Харьковской области не было ни одного случая заболеваемости дифтерией. Сейчас зарегистрировано 2 случая: первый был в конце октября, второй - вчера, и этот случай еще не подтвержден лабораторно", - пояснила Куфтерина.

1 ноября в Харьковской области бактериологическое исследование подтвердило наличие дифтерийной палочки у больного ангиной.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине уже 21 человек заболел дифтерией.

Также мы сообщали, что в КГГА Супрун обвинили в том, что она два года не выделяла Киеву сыворотку для лечения дифтерии.