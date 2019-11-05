Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дополнил первую команду страны полузащитником луганской "Зари" Дмитрием Иванисеней. Об этом сообщает пресс-служба УАФ (ФФУ).

Для 25-летнего воспитанника донецкого "Шахтера" это дебютный вызов в сборную. Ранее Дмитрий выступал за молодежные сборные Украины, проведя 10 матчей.

Игрокам сборной Украины предстоит товарищеская игра против Эстонии (14 ноября, четверг, Запорожье) и встреча отборочного этапа к Евро-2020 против Сербии (17 ноября, воскресенье, Белград), на которую наши футболисты выйдут уже в статусе прошедших из группы в финальную летнюю часть.

Фото: ffu.ua

Как сообщала "Страна", наставник "Шахтер" Луиш Каштру на важнейшую игру четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским Динамо взял 20 игроков. Она состоится в Хорватии в среду, 6 ноября.

Напомним, что 10 ноября в Харькове состоится встреча донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".