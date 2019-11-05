В партии "Голос" раскритиковали представленный правительством Украины проект бюджета на 2020 год, заявив, что он не имеет ничего общего с утвержденной программой. Об этом сообщается на сайте политсилы.

По словам нардепа от партии "Голос" Юлии Клименко, в проект не внесены ни рост ВВП, ни миллион рабочих мест, ни 50 млрд долларов инвестиций, о которых ранее говорили представители власти. Клименко назвала презентованный бюджет - "бюджетом проедания" с заявленным ростом ВВП на уровне 3% при условии продолжения сотрудничества с МВФ, говорится в сообщении.

"Без сотрудничества с МВФ уже весной 2020 года Украину может ожидать дефолт, значительная девальвация гривны и падение экономики. Мы уже видим низкую способность монобольшинства принимать болезненные структурные реформы, которые являются необходимым и обязательным условием для роста экономики и благосостояния украинцев. Это ярко видно на примере позиции по ПриватБанку, реформ государственных закупок, рынка земли, реформы СБУ, распределения средств на дороги", - заявила Клименко.

Напомним, что 5 ноября правительство президентовало проект госбюджета-2020 ко второму чтению.

Также мы сообщали, что проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию казино и 12 миллиардов от приватизации.