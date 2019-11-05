Актрису Анджелину Джоли, ее коллегу Ричарда Мэддена и всю остальную съемочную группу эвакуировали со съемок фильма "Вечные" на Канарах после того, как неподалеку обнаружили неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны. Об этом пишет The Sun.

На площадку, которая находилась на Фуэртевентуре, одном из Канарских островов, вызвали экспертов по утилизации боеприпасов. "Очевидно, что это было ужасно. Бомба могла десятилетиями пролежать нетронутой, но кто знал, что могло произойти, если бы ее побеспокоили", - рассказал очевидец. Он добавил, что на острове находились "одни из самых больших звезд в мире".

Отмечается, что во времена Второй мировой войны у нацистов была своя база на Фуэртевентуре. Есть вероятность, что бомба находилась там с тех пор.

Режиссером "Вечных" стала Хлоя Чжао, известная по картинам "Наездник" и "Песни, которым меня научили братья". Помимо Джоли и Мэддена, в ленте снимаются Джемма Чан, Кит Харингтон, Сальма Хайек и Брайан Тайри Генри. Серия "Вечные" была создана художником и писателем Джеком Керби. В основу ее сюжета легла история о расе сверхлюдей, появившихся благодаря могучим космическим сущностям - Целестиалам.

В августе стало известно, что в фильме появится первый супергерой-гей. Эту информацию подтвердил глава Marvel Кевин Файги.

Фото: thesun.co.uk

Напомним, что голливудская звезда Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel.

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