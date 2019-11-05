Кабмин заложил в проект Госбюджета-2020 средний курс гривны к американскому доллару на уровне 27 грн. Об этом сегодня, 5 ноября, во время презентации проекта Госбюджета-2020 ко второму чтению заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Макропрогноз, который мы утвердили ранее, который готовится Министерством экономики, содержит средний курс 27 гривен за доллар", - сказала она.

При этом в первой редакции проекта Госбюджета-2020 курс был установлен на уровне 28,2 грн/доллар, то есть в Кабмине его снизили почти на гривну.

Напомним, что в проекте Госбюджета-2020 заложены 173 млрд грн на пенсии и 113 млрд грн на медицину.

Также сегодня Маркарова заявляла о серьезных изменениях в проекте госбюджета-2020 и пообещала "крепкий курс" гривни.