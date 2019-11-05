Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на комментарий ГБР.

"Его не было", - сказал представитель ведомства.

Очередной допрос Порошенко запланирован на 7 ноября.

Государственное бюро рассдедований проводит досудебное расследование в рамках 12 уголовных производств, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко.

Правозащитник Андрей Портнов сообщил, что бывшему Президенту Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии и из бюджета.

Ранее "Страна" рассказывала, что если фракцию Порошенко покинет Ирина Луценко, в нее войдет юная миллионерша из Львова.

Также мы сообщали, что Порошенко пытался задобрить Трампа покупкой "золотых" локомотивов и угля - New York Times.