Каждый пятый день в Украине нападают на журналистов. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

По информации "Индекса физической безопасности журналистов", за 10 месяцев 2019 года в Украине зафиксировано 60 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. В октябре было зафиксировано четыре таких инцидента: два в Киеве, один на Волыни и один в Кировоградской области.

Такие данные были обнародованы во время дискуссии "Международная солидарность и защита украинских журналистов" которая состоялась накануне парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов 6 ноября.

Парламентские слушания по вопросам физической безопасности журналистов в Украине не проводились в течение последних 10 лет.

Напомним, решение провести парламентские слушания на эту тему приняли 335 народных депутатов во время заседания Верховной Рады 18 сентября.

Также мы писали, что Международная Федерация Журналистов приветствует назначение в Украине парламентских слушаний относительно безопасности журналистов.