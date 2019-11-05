В понедельник, 4 ноября, в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. Об этом свидетельствуют данные Центральной Геофизической обсерватории.

После полудня столбик термометра поднялся до +17,6 градусов, что на 2,7 градуса выше предыдущего максимального значения для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Кроме того, среднесуточная температура составила +12,9 градуса, что на 0,6 градусов выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.

Также температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 градуса. Показатель повторил рекорд за последние 137 лет наблюдений. По климатическим данным такие показатели соответствуют 21 сентября.

Напомним, что на сегодня синоптики обещают тепло до +21, но кое-где пройдут небольшие дожди.

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