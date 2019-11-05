Народный депутат от фракции "Слуга народа", бывший директор "1+1 Медиа" Александр Ткаченко заехал в особняк на Трухановом острове, не указанный в его декларации. Нардеп переехал после расследования "1+1" о незаконности застройки на Трухановом острове в Киеве. Об этом говорится в программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Труханов остров - рекреационная зона в столице, где жилищное строительство запрещено. Земельный участок, которым пользуется нардеп, с 1994 года находится в аренде ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб" Украина". Землю город передавал под спортивную базу.

В 2015 году журналисты канала "1+1" сделали серию материалов о незаконном поселения на Трухановом острове, в том числе - и о нецелевом использование именно этой базы.

Уже в 2016-м в соцсетях Александра Ткаченко и его жены Анны начали появляться фотографии, сделанные возле этого поместья. С 2017-го семья выкладывает подобные фотографии регулярно.

По документам это имение не является жилым объектом, а числится "административным зданием". Здание - в частной собственности Дениса Копылова - директора инвест-группы "ИНЭКО" и совладельца ООО "Учебно-спортивный клуб" Украина". Копылов подтвердил, что именно он сдает дом Ткаченко в аренду.

Сам народный депутат не внес в электронную декларацию информацию ни о доме, ни о расходах на его аренду. Ткаченко уверяет, что арендует помещение лишь с весны 2019 года, а поэтому в электронной декларации дом должен появиться лишь следующего года. Однако это утверждения опровергают фотографии из этого дома, которые публиковала семья Ткаченко несколько лет подряд.

Ранее "Страна" сообщала, что у Александра Ткаченко нашли незадекларированные 4 гектара и дом на острове в Киеве.

Также мы рассказывали, что Андрей Вавриш рассказал о своем деловом партнерстве с Александром Ткаченко, которого "сватают" на пост главы КГГА.