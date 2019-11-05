В среду, 6 ноября, на заседании Кабмина рассмотрят проект закона об отвязке зарплат чиновников и еще около 150 различных выплат от прожиточного минимума. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская во время презентации проекта Госбюджета-2020, передает УНН.

"Мы подготовили соответствующий законопроект и планируем завтра выносить его на рассмотрение правительства и параллельно вносить в Верховную Раду", - отметила Соколовская, уточнив, что этот проект закона Минсоцполитики уже обсудило с руководством парламента и профильным комитетом.

При этом она добавила, что сейчас к прожиточному минимуму привязано более 150 различных выплат, включая зарплаты членов правительства.

В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что такой шаг станет одним из первых на пути к преодолению бедности, что правительство поставило себе как цель в течение следующих 5 лет.

"Преодоление бедности - наша задача на 5 лет. Это означает, что по итогам 5-летней нашей работы в Украине не должно остаться людей, которые получают меньше, чем реальный прожиточный минимум. К этому мы будем идти постепенно. Первый шаг - это отвязать это явление - минимальный прожиточный минимум от огромного количества различных платежей, штрафов и т.д., потому что для того, чтобы его поднимать, этот прожиточный минимум, мы должны быть уверены, что вместе с ним не вырастет еще много других различных платежей", - отметил Гончарук.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин представляет новый проект госбюджета-2020.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил граничное число чиновников в областях и районах.