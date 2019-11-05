С начала 2019 года прокуратура Киевской области выдала правоохранительным органам других государств 13 человек, находившихся в международном розыске.  Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего в этом году провели более 40 экстрадиционных проверок по запросам других государств об экстрадиции. Сейчас завершено 16 проверок, материалы по которым направлены в уполномоченные органы Украины для принятия решений. 

Ранее "Страна" сообщала, что в Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию о запросе России на экстрадицию олигарха Павла Фукса

Также мы писали, что НАБУ направят запрос в Литву на экстрадицию в Украину экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.