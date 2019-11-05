С начала 2019 года прокуратура Киевской области выдала правоохранительным органам других государств 13 человек, находившихся в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Всего в этом году провели более 40 экстрадиционных проверок по запросам других государств об экстрадиции. Сейчас завершено 16 проверок, материалы по которым направлены в уполномоченные органы Украины для принятия решений.

Ранее "Страна" сообщала, что в Генеральной прокуратуре Украины опровергли информацию о запросе России на экстрадицию олигарха Павла Фукса.

Также мы писали, что НАБУ направят запрос в Литву на экстрадицию в Украину экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов государственных средств