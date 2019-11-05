Голливудский актер Ричард Гир и его почти вдвое младшая супруга публицистка Алехандра Сильва ждут второго общего ребенка. Об этом сообщает испанское издание Hola!.

Любопытно, что первый общий ребенок 70-летнего Гира и 36-летней Сильвы, по сообщению этой же газеты, родился в феврале 2019 года. К слову, свадьба звездной пары состоялась в мае 2018 года. Теперь издание утверждает, что второй ребенок должен появиться на свет весной 2020 года.

Фото: hola.com

У Ричарда Гира также есть 19-летний сын Гомер Джеймс от предыдущего брака с Кэри Лоуэлл.

Ранее "Страна" писала о том, что Ричард Гир сыграл буддистскую свадьбу с журналисткой, которая младше его на 33 года.

Также мы сообщали, что олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева родила третьего ребенка.