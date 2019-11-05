Сегодня Госбюро расследований открыло производство против бывшего прокурора Сергея Горбатюка. Он вел в Генпрокуратуре в том числе и дела об убийствах на Майдане силовиков в 2014 году.

Как известно, эта история до сих пор не расследована, хотя в распоряжении Горбатюка был целый департамент по особо важным делам и пять лет сроку.

Заявление подала команда юриста Андрея Портнова. Он утверждает, что после увольнения Горбатюка из дела пропали два тома, которые касались гибели милиционеров.

У Портнова нашли пропавшие документы и приложили их к заявлению. На одном из томов есть пометка "видеоматериалы".

Следствие по убитым в ходе акций протеста милиционерам - это одна из самых больших тайн постмайданной истории. Если по убитым протестующим уже идут судебные процессы, в которых обвиняют сотрудников "Беркута", то кто убивал правоохранителей пока остается совершенно не расследованным.

"Страна" отвечает на главные вопросы об этом деле.

Как убивали милиционеров

Во время событий на Майдане 18-20 февраля погибло 13 сотрудников милиции. Около двухсот правоохранителей получили огнестрельные ранения и еще несколько сотен - другие телесные повреждения. Из них потерпевшими признали около 500 человек.

Это обострение на Майдане, в ходе которого гибли десятки людей, закончилось согласием Януковича на предложения иностранных послов и подписанием соглашения с оппозицией - о перевыборах президента, о введении в действие Конституции 2004 года (с урезанием полномочий президента) и о выводе из центра Киева правительственных войск.

Скорее всего, если бы не массовые убийства утра 20 февраля, президент не подписал бы выгодный майдановцам документ. Таким образом есть резон считать, что бойня на Майдане только ухудшила положение Януковича и была ему не нужна.

Но вернемся к стрельбе. Обсуждается три основных точки, откуда она велась: это консерватория, гостиница "Украина" и баррикады, за которыми находились "беркутовцы".

Первая точка (Консерватория) точно находилась под контролем майдановцев. Которых заранее освободили от ответственности в 2014 году, приняв закон об амнистии.

Тем не менее, робкие попытки разобраться, кто вел стрельбу из консерватории и гостиницы Украина по силовикам были.

Как власть отрабатывала версии вины майдановцев

В 2015 году Генпрокуратура провела обыски у "свободовцев", которые снимали номера в "Украине" на момент расстрелов. Как утверждал нардеп Сергей Лещенко, в номере 1132 гостиницы, окуда иностранные журналисты видели стрельбу, жил депутат "Свободы" Игорь Янкив. Соседний номер снимал "свободовец" Александр Сыч.

Однако дело закончилось ничем. "Свободовцев" после обыска допросили в Генпрокуратуре и отпустили.

В 2016 году появился новый эпизод - "Страна" опубликовала выдержку из решения суда, из которого следовало, что участники знаменитой бойни около Славянска в апреле 2014 года (после которой на российском ТВ показали "визитки Яроша") использовали там оружие, из которых велся огонь по милиционерам 20 февраля.

"Расследованием установлено, что убийства военнослужащих ЛИЦО_12 и ЛИЦО_14, а также причинение огнестрельных и телесных повреждений ЛИЦУ_16, ЛИЦУ_17 и ЛИЦУ_18 были сделаны из одного экземпляра оружия. Также установлено, что это же оружие применялось 20.04.2014 года около 14:00 во время столкновения на блокпосту на дороге между селами Былбасовка и Черкасское Славянского района Донецкой области, в ходе которого были убиты трое человек из числа так называемого "ополчения ДНР", и ранено двоих человек со стороны нападающих", - сказано в постановлении Печерского райсуда.

Но и эта линия ни к каким последствиям не привела. Участникам славянской бойни, которые, как потом выяснилось, были участниками "Правого сектора", никто подозрение не объявлял.

В апреле 2018 года был внезапно задержан львовянин Иван Бубенчик, который двумя годами ранее лично рассказывал, как стрелял в милицию из консерватории. Ему пытались избрать меру пресечения по статье "нападение на сотрудника милиции", но под давлением националистов этого не произошло, а Генпрокуратура изменила статью на ту, которая подпадает под амнистию, и Бубенчик вышел из-под удара.

Но после этого дела окончательно прояснилась картина происходящего 20 февраля - даже в материалах прокуратуры было отмечено, что стрелять начали первыми именно майдановцы и именно эта стрельба и спровоцировала последующую бойню.

С Бубенчиком, кстати, вели стрельбу и Парасюки - отец и сын (будущий народный депутат), однако по ним никаких процессуальных движений не было.

Также следствие пыталось разобраться с "винтовкой Пашинского", которую обнаружили на Майдане 18 февраля.

Правда, эта попытка состоялась через два года после того, как будущий нардеп спас владельца винтовки и увел его с Майдана. Экспертиза не показала, что из этого оружия в кого-то стреляли. Но было ли это то самое оружие или его успели поменять - неизвестно.

Больше попыток разобраться, кто из майдановцев стрелял по милиции - не было. При этом в массовых убийствах на Майдане обвинили самих правоохранителей. На скамье подсудимых оказалось пятеро бывших беркутовцев, суд по которым тянется до сих пор.

"За снайперами стоял не Янукович". Что говорили за пределами официоза

Бытовало также множество версий и теорий, которые находились за рамками официального следствия.

Это и точка зрения представителей власти Януковича, которые обвиняли майдановцев в убийствах, и версия экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, который считает, что бойню организовали в России. Также есть показания граждан Грузии, которые якобы стреляли на Майдане для повышения активности протестов (впрочем, укранское следствие с ними не беседовало).

То есть эти версии зависят от "места сидения" их авторов.

Более интересны в этом контексте данные главы следственной комиссии Рады позапрошлого созыва Геннадия Москаля. Официально он обвинил в убийствах милицию. Но в интервью СМИ заявлял, что следствие Горбатюка уничтожило всю информацию по расстрелам и гильзотеке.

Также он говорил, что первый выстрел был сделан по милиции в качестве провокации. Это, по его мнению, сделали некие "общественные организации", которые вышли из-под контроля.

Интересно, что о "третьей силе", которая стеляла по милиционерам, говорили по телефону представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и глава МИД Эстонии Урмас Паэтт.

"И еще, что было достаточно неприятным - та же Ольга (Богомолец - Ред.) рассказала мне, что все свидетельства указывают на то, что люди, которые были убиты снайперами с обеих сторон - и милиционеры и люди с обеих сторон… На то, что одни и те же снайперы убивали людей с обеих сторон. […] Она показала мне некоторые фотографии, сказала мне, что как врач может говорить об одном и том же почерке, об одном типе пуль, и ее крайне тревожит то, что новая коалиция не желает расследовать, что на самом деле произошло. Так что все сильнее и сильнее понимание того, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из новой коалиции", - говорил Паэтт в опубликованной на YouTube записи, аутентичность которой потом признали участники разговора.

Зеленский вспомнил об убитых милиционерах

Как уже говорилось, все нити по делам Евромайдана оказались в Управлении спецрасследований ГПУ, которое возглавлял Сергей Горбатюк. И, если дело по убийствам майдановцев хоть как-то расследовалось, то кто и зачем убивал милиционеров - до сих пор офицальных выводов нет.

Скорее всего потому, что эта правда была неудобна пришедшей на волне Майдана власти.

Уже после своей отставки Горбатюк описывал разговор с президентом, где тот поставил в вину ему то, что не расследуются убийства правоохранителей на Майдане. На что Горбатюк ответил, что расследование ведется.

Но, как видно из обнародованной Портновым информации это далеко не так.

Поможет ли новые тома дела как-то сдвинуть с мертвой точки расследование - покажет время. Но, судя по всему, все зависит, в конечном счете, от политической воли властей.

В конце концов, как видно по откровениям того же Бубенчика, те, кто стрелял в милиционеров 20 февраля не очень и скрывали этот факт. Будучи уверенными в своей безнаказанности. И до недавних пор так и было.

Если же сейчас появится воля к расследованию, то найти виновных, которые и так уже давали признательные показания, не составит особого труда.