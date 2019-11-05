В компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявили, что принимают меры во избежание убытков, при этом речь не идет о банкротстве. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МАУ Евгению Сацкую.

Комментируя заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия относительно возможного банкротства авиакомпании, если не будут погашены долги перед государством, пресс-секретарь заявила следующее:

"Украинские перевозчики несут ряд дополнительных расходов по сравнению с иностранными конкурентами: акциз на топливо, пошлины на ввоз авиатехники и запасных частей, необходимость облетать воздушное пространство Востока Украины, АРК и РФ. Для минимизации негативного влияния этих факторов на деятельность и финансовое состояние, авиакомпании МАУ приходится действовать в рамках собственных возможностей: пересматривать финансовую политику и уменьшать расходы, оптимизировать в сторону сужения маршрутную сеть, закрывать некоторые направления полетов. Цель этих действий - оздоровить авиакомпанию. Поэтому о банкротстве авиакомпании здесь речь не идет и идти не может".

Сацкая добавила, что цитирование министра инфраструктуры в СМИ о возможном банкротстве авиакомпании "выглядит как слова, вырванные из контекста".

Также она сказала, что авиакомпания находится на этапе изменений, главная цель которых - возвращение МАУ в зону безубыточности, дальнейшее сбалансированное развитие и прибыльность бизнеса.

Ранее мы рассказывали, почему заговорили о банкротстве МАУ и будут ли у Зе ее спасать.

Также "Страна" писала, что МАУ объявила о массовом сокращении рейсов из-за убыточности.