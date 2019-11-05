Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена. Факт встречи признал сам Джулиани, сообщает Reuters.

Издание также сообщает, что решение уволить Кулика уже принято. В качестве причины указывается то, что он не явился на экзамен, который всем сотрудникам Генеральной Прокуратуры было приказано сдать, чтобы сохранить свои рабочие места во время чистки в прокуратуре.

"Решение сместить кого-то, кто сыграл важную роль в усилиях Джулиани по поиску компрометирующей информации о Байденах, было принято, когда Украина пыталась избежать вовлечения в партизанскую борьбу в Вашингтоне", - уточняется в сообщении.

Противники Трампа из Демократической партии начали процедуру импичмента, утверждая, что Трамп злоупотребил своей властью, заставляя Украину провести расследование по делу Байденов, чтобы причинить вред бывшему вице-президенту, лидирующему среди кандидатов, которые бросят ему вызов на выборах 2020 года.

Ранее сообщалось, что 60 народных депутатов, в частности представители "Слуги народа", "Голоса" и "Батькивщины" подписали коллективный запрос на отстранение Константина Кулика. Также подписи за его отстранение собирают на сайте официального интернет-представительства Президента Украины.

Напомним, что арестованный бизнесмен Лев Парнас даст показания Конгрессу США в деле расследования импичмента Трампа.

Также мы писали о том, что Конгресс готовится обнародовать показания свидетелей по делу импичмента Трампа.