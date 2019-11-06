В ноябре Украинская православная церковь отмечают ряд важных праздников, а в конце месяца начинается Рождественских пост. Он считается строгим и продлится 40 дней - с 28 ноября по 6 января.

"Страна" собрала информацию о каждом православном празднике и о традициях, связанных с ними.

6 ноября

День иконы Богородицы Всех скорбящих радость, когда православные украинцы посещают храм, чтобы помолиться об утешении, просить о помощи в трудностях, скорби, печали и поддержке в испытаниях. Святыня стала известна благодаря исцелению самых тяжелых болезней.

Подробнее от истории иконы Всех скорбящих радость и праздника в ее честь; молитвы и поздравительные открытки.

8 ноября

День памяти великомученника Дмитрия Солунского, который погиб за христианскую веру. Солунского считают покровителем воинов. Также свои именины 8 ноября отмечают Дмитрии.

9 ноября

День пpеподобного Нестора Печерского. Он был летописцем и родился в XI веке в Киеве. В молодом возрасте стал монахом Киево-Печерского монастыря. Позже стал иеродиаконом.

Главный труд послушника Нестора - Повесть временных лет. Он погребен в Ближних или Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры.

10 ноября

День памяти великомученницы Параскевы Иконийской. Ее еще именуют Пятница. Родители так назвали дочь в силу особого почитания дня недели, когда был распят Христос.

У иконы святой Параскевы молятся о семейном благополучии, избавлении от душевных страданий.

19 ноября

Праздник святителя Павла Константинопольского, который был исповедником и преподобного Луки Печерского. Православные чтят память святых, которые были тверды в борьбе за Церковь и восхитили венец мучеников.

Мощи святителя Павла долгое время были в Константинополе. Сейчас они покоятся в Венеции, в храме святого Георгия-на-Острове.

Миниатюра Минология Василия II, Константинополь, 985 г. Фото: wikipedia.org/wiki

21 ноября

Православные отмечают главный праздник в честь святых ангелов - это Собор Архистратига Михаила. Архангела Михаила почитают как предводителя небесного воинства ангелов Господних, восставших против темных ангелов во главе с Люцифером.

Архангелу Михаилу молятся в скорби, при новоселье, о покровительстве во власти и спасении государства.

22 ноября

Праздник одной из древнейших икон Пресвятой Богородицы - "Скоропослушница", почитаемая чудотворной. Святыня написана на Горе Афон, хранится в монастыре Дохиар.

У иконы Божией Матери Скоропослушница молятся о спасении от плена, при напастях, кораблекрушениях, о прозрении и исцелении тяжелых болезней.

25 ноября

День иконы Богоматери "Милостивая" и день святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука.

Благодатной молились о дожде, исцелении, при бесплодии, в семейных скорбях. Киккской икону называют из-за названия горы на Кипре – Киккос.

26 ноября

В день памяти святителя Иоанна Златоуста христиане чтят великого отца Церкви. Он был архиепископом Константинопольским, развивал и оттачивал христианское вероучение в том виде, котором мы знаем его сейчас.

Златоуст оставил после себя богатое собрание сочинений, написанное живым языком и понятное даже современному читателю. За его талант красноречия его и прозвали Златоустом еще при жизни.

27 ноября

Сегодня День памяти апостола Филиппа - последний день перед продолжительным Рождественскими или Филипповым постом. По преданию, Филипп проповедовал после Вознесения Христа в Скифии и Фригии. За эту деятельность его казнили.

28 ноября

Сегодня начинается строгий 40-дневный Рождественский пост, который продлится до 6 января 2020 года.

Православные в дни поста не употребляют в еду молоко, сыр, сливочное масло, мясо и яйца, а в некоторые дни - рыбу. Таким образом они очищают душу не только через воздержание, но и посредством покаяния и молитвы.

29 ноября

День евангелиста Матфея, которого в святом писании называли также апостолом Левием. Его почитают как одного из двенадцати апостолов, последователей вероучения Иисуса Христа. Святой покровительствует представителям финансовой сферы, ему молятся о защите от искушений и укреплении веры.

30 ноября

День богослова Григория Чудотворца, который был епископом Неокесарийского и прославился как первый переводчик учения господа. В его сочинениях представлено учение о триедином Боге.