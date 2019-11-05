Семь человек получили травмы и были госпитализированы в результате столкновения легковушки и маршрутного такси в Днепре. Об этом сообщается на странице патрульной полиции Днепропетровской области в соцсети.

Авария произошла 5 ноября, около 10:00 на подъеме улицы Овражной. Маршрутка поднималась вверх, а автомобиль Volkswagen - спускался. По предварительным данным, 29-летняя водитель легковушки не справилась с управлением на мокрой из-за дождя и закругленной дороге, машину вынесло на встречную полосу, по которой двигалась маршрутка с пассажирами.

По данным патрульных, получили ушибы шесть пассажиров общественного транспорта. Их увезли в больницу автомобили скорой помощи. Травмы также получила и водитель Volkswagen. Ее доставили в больницу.

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