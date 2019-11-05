Премьер-министр Алексей Гончарук опроверг информацию о приостановке сотрудничества с Международным валютным фондом до взыскания средств с бывших акционеров Приватбанка. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Украинские новости.

"Я каждый день встречаю в СМИ манипулятивные истории, как будто кто-то заморозил программу. Это не отвечает действительности. У нас рабочий процесс", - сказал премьер. При этом он напомнил, что процесс по взысканию средств с бывших собственников Приватбанка продолжается.

"Слухи, что программа заморожена - слухи, которым не надо верить", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что западные СМИ сегодня сообщили, что Украина не получит новых траншей от МВФ, пока Зеленский не заставит Коломойского вернуть деньги.

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