Сегодня, 6 ноября, Украинская православная церковь отмечает праздник в честь чудотворной иконы Богородицы Всех скорбящих радость.

"Страна" рассказывает об истории иконы и том, что у нее просят верующие; приводит молитвы и поздравления.

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Всех скорбящих радость. Что означает эта икона

В 1648 год у женщины - вдовы Евфимии - была незаживающая язва в боку. Врачи не сумели ей помочь и она воззвала к Богородице.

Евфимия обратилась к священнику. Он отслужил молебен с водосвятием перед образом Богородицы и женщина получила исцеление. Считается, что произошло первое чудо от иконы Всех скорбящих радость, за которым последовали другие помощи.

Храм, где это произошло, получил название Скорбященского. Он находится на Большой Ордынке в Москве и знаменит также тем, что там исполняются "Всенощная" Рахманинова и "Литургия" Чайковского (день его кончины пришелся на 25 октября по старому стилю - следующий за празднованием чудотворной день).

Каждую субботу там совершается молебен у чудотворной иконы, также явившей благодатный дар исцеления страждущих от алкоголизма и наркомании.

В Санкт-Петербурге обрели свою икону "Всех скорбящих Радость" в особом ее виде - так называемой "Богородицы с грошиками".

В давние времена жившие в пригородной деревне Клочки купцы нашли прибитый волнами Невы к берегу образ Богородицы; через несколько поколений их наследники пожертвовали семейную святыню в часовню при Стеклянном заводе.

23 июля 1888 года у Невы случилась очень мощная буря. Уцелела лишь одна икона Богородицы, а двенадцать медных монет были с нечеловеческой силой вбиты в доску иконы. После этого новый чудотворный образ стал в народе называться икона "Богоматери (с грошиками)". Уже на следующий день к часовне массово пошли верующие и начались чудесные исцеления.

Часовня сохранилась и до сегодняшнего дня, а образ находится неподалеку, в Троицкой церкви "Кулич и пасха".

Святые образы иконы "Всех скорбящих Радость" находятся в Украине во многих храмах Украинской православной церкви, возглавляемой митрополитом Онуфрием. Кстати, вчера, 5 ноября, митрополит Киевский и всея Украины отмечал свое 75-летие.

По всему православному миру звучат песнопения в честь этой святой иконы, люди обращаются за помощью.

Всех Скорбящих радость, изображение одного из образов этой иконы

Всех скорбящих радость. Что просят и от чего помогает

Обычно к иконе обращаются в сложных жизненных ситуациях, в болезнях и слабости, в бедности и невзгодах, в печали и скорби. Также просят об излечении от алкогольной и наркотической зависимости. Считается, что верующие обязательно получают утешение и помощь.

В иконе наглядно изображено упование и просьбы всех к Богородице, неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и страдания людские, дать "нагим одеяние, больным исцеление" и всячески помочь.

Образ Божьей Матери пишется на этой иконе в полный рост, обычно со скипетром в деснице и с младенцем на шуйце, но иногда и без него, с распростертыми руками.

В окружении находятся христиане, а также ангелы, указующие на Богородицу - источник неиссякаемой и всепобеждающей радости и добра.

Всех скорбящих радость. Молитва

Если храме, прихожанином которого вы являетесь, нет образа Всех скорбящих радость, свечку можно поставить у другой иконы Богородицы.

Также перед иконой Всех скорбящих радость принято читать такие молитвы. При этом после прочтения можно добавлять те слова и просьбы, которые вы считаете нужным. Главное, чтобы это было искренне.

Всех скорбящих радость. Текст молитвы

Также в честь праздника можно отправить своим друзьям и близким картинки поздравительные открытки.

Икона Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих радость. Гифка

Всех скорбящих радость. Поздравление

Всех скорбящих радость с грошиками. Картинка

Всех скорбящих радость. Молитва