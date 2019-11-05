Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию сегодня, 5 ноября, исполнилось 75 лет. Об этом сообщает СПЖ.

Уточняется, что будущий Предстоятель Орест Березовский родился в 1944 году в селе Корытное Вашковского (сегодня - Вижницкого) района Черновицкой области в семье священника.

В 1961 году, после окончания школы, пошел учиться в Черновицкое техническое училище, затем работал в строительных организациях области. В 1966 году поступил на общетехнический факультет Черновицкого университета. Проучившись три курса, поступил в Московскую духовную семинарию.

Фото: news.church.ua

За два года до окончания учебы Орест вошел в число братии Троице-Сергиевой лавры, а 18 марта 1971 года стал монахом. При постриге он получил имя Онуфрия, в честь преподобного Онуфрия Великого.

20 июня того же года монаха Онуфрия рукоположили в сан иеродиакона, а 29 мая 1972 года - в сан иеромонаха. В этом же году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1978 году с ученой степенью кандидата богословия.

В 1980 году был возведен в сан игумена. 28 августа 1984 года назначен настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция Переделкино Московской области). 28 июня 1985 года будущего Предстоятеля назначили благочинным Троице-Сергиевой лавры, а на Рождество следующего года - возвели в сан архимандрита.

С 20 июля 1988 года по ноябрь 1990 года был наместником Почаевской лавры. Архиереем стал 9 декабря 1990 года. Хиротонисал иерарха бывший митрополит Киевский и всея Украины Филарет Денисенко, который позже ушел в раскол и возглавил Киевский патриархат.

В 1992 году Черновицкий епископ Онуфрий выступил против неканоничных действий тогдашнего митрополита Филарета, который ушел в раскол и возглавил Киевский патриархат. За это Филарет лишил владыку Черновицкой кафедры. Однако духовенство и верующие защитили своего пастыря, и уже в апреле епископа Онуфрия восстановили на Черновицкой кафедре.

В 1994 владыка был возведен в сан архиепископа, в 2000 году - стал митрополитом, а 13 августа 2014 года по результатам тайного голосования был избран Предстоятелем УПЦ.

Ранее "Страна" писала о том, что иерусалимский патриарх признал в Украине только одну церковь - УПЦ Онуфрия.

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