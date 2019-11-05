В Харьковской области в полицию обратилась 28-летняя жительница поселка Безлюдовка, которая сообщила, что ее родной брат совершил в отношении ее 7-летней дочери развратные действия. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

Так, на место происшествия немедленно выехало руководство отдела и следственно-оперативная группа. По месту жительства заявительницы полицейские задержали 37-летнего мужчину, который год назад освободился из мест лишения свободы, а последние несколько недель жил у сестры.

Во время досудебного расследования следователи установили, что вечером женщина уложила девочку и 3-летнего сына спать и ненадолго ушла из дома. Когда заявительница вернулась, то увидела, что ее брат лежит у детей в постели полуобнаженным и прикасается к девочке. Женщина сразу вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (растление несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Следственные действия продолжаются. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что под Харьковом задержали педофила, который похитил 9-летнюю девочку и держал ее в котельной.

Также мы читали о том, что в Харьковской области перед судом предстанет пенсионер, подозреваемый в развращении 9-летней девочки.