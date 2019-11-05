Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва в недоумении от отказа властей Эстонии в заходе в территориальные воды российского научно-исследовательского судна "Академик Примаков" и считает это недружественным шагом. Об этом сообщает Gazeta со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, эстонская сторона не дала никаких объяснений относительно своего решения. Ранее официальный Таллин уже дважды давал соответствующее разрешение этому же судну.

По словам дипломата, эстонская сторона уже в третий раз за последнее время отказывает российским морякам и воздушным судам. В начале октября не разрешили пролет самолета с заместителем председателя российского правительства на борту, а в апреле этого года - заход в территориальные воды Эстонии российскому учебному судну "Седов".

"Фиксируем эти недружественные демарши. Будем учитывать их при выстраивании двусторонних отношений с Эстонией", - заключила Захарова.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу оказать противодействие газопроводу "Северный поток - 2".

Напомним, что власти Эстонии отменили бесплатные визы для граждан Украины и Беларуси.