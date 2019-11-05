Костюмы на украинскую тематику создали трое студентов-дизайнеров японского колледжа Bunka Fashion College, а в целом разрабатывали ее более 80 человек. Второй секретарь посольства Украины в Японии Виолетта Удовик рассказали, что целью японских студентов было показать, каким они видят украинский наряд через призму японской культуры, сообщает BBC Украина.

Фото: bbc.com/ukrainian

Весь творческий процесс у студентов занял примерно полгода. Материал об украинской одежде студентам предоставили в посольстве Украины в Японии. Они изучили украинскую вышивку и орнамент и разработали дизайн. Свою коллекцию назвали Buvivian от сочетания английских слов brilliant ("блестящий") и vivid ( "красочный").

Фото: bbc.com/ukrainian

Удовик рассказывает, что колледж ежегодно организует фестиваль культур, который посещают более 20 тыс. человек.

Фото: bbc.com/ukrainian

"За три дня будет проведено 16 показов, поэтому это прекрасная возможность показать украинскую красоту, созданную японскими дизайнерами. Особенность проекта заключается в том, что он является примером настоящего межкультурного сотрудничества между двумя странами", - считает Удовик.

Напомним, что желтое платье леди Зе назвали "смертельной обидой" для японского императора.

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