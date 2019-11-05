За председателя Гутянского лесхоза Виктора Сысу, которого задержали по подозрению в даче 100 тысяч долларов взятки старшему детективу Национального антикоррупционного бюро, внесли залог в 5 млн гривен, и он вышел из СИЗО. Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис в комментарии УП.

"За директора одного из госпредприятий в Харьковской области, подозреваемого в предложении взятки детективу НАБУ, вчера внесли залог. Сейчас подозреваемый уже вышел из СИЗО", - сказала она.

По данным защиты, залог внесли родственники директора.

Напомним, что 2 ноября Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Сысу с альтернативой залога в размере 2,6 тысячи прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (или 4 994 600 гривен).

Сейчас Сыса обязан носить электронный браслет и выполнять ряд других возложенных на него обязательств - не покидать населенный пункт, где проживает, прибывать на все вызовы в суд и тому подобное.

Также читайте о том, что как директора лесхоза взяли на взятке в $100 тыс. Взятку следователю НАБУ предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям.