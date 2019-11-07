Сегодня, 7 ноября, футболисты Динамо Киев играют в гостях в Дании против ФК Копенгаген. Эта встреча стала четвертой для динамовцев в групповом этапе текущей Лиги Европы.
Игра началась на стадионе Telia Parken в столице Дании около 20:00 по Киеву. Телетрансляция на Футбол 1 назначена на 19:55. В России игру покажет телеканал Матч! Футбол 1. Также игру можно посмотреть в Интернете.
Что происходит в Копенгагене:
45+2 Свисток на перерыв! "Динамо", вперед!
Видео: youtube.com/jonas77907
45 Едва не выскочил футболист "Копенгагена" один на один. Зафиксировал офсайд судья
Одну минуту к первой половине игрового времени добавил арбитр Томаш Богнар (Венгрия)
43 Борьба в штрафной "Копенгагена" завершилась без второго пенальти, но с угловым
В параллельной игре нашей группы "Лугано" - "Мальме" счет пока не открыт, ничья
40 Игра проходит в борьбе в центре поля. Частые взаимные перехваты передач и нежелание рисковать из-за высокой ответственности за результат формируют такой стиль сегодняшней встречи
36 Копенгагенцы в течение одной контратаки дважды подавали в штрафную Бущана. Оба раза потенциально опасно, но защитники справились!
32 А сейчас мяч оказался уже непосредственно зафиксированным в руках ворОтника копенгагенцев Карла-Йохан Йонссона
30 Динамовцы разыграли штрафной на половине поля "Копенгагена", затем Шепелев сместился в центр, Караваев и тот же Шепелев пробовали навесить в штрафную и в итоге мяч оттуда в поле выбил вратарь хозяев
28 Миколенко прошел по полю, придерживая за правое бедро. Но замену не просит
25 Обе команды обустроились, разыгрались на стадионе. И копенгагенцы бежать вперед особо не рвутся
21 Динамовцы массировано пошли вперед, и в ответной атаке Зека мощно приложился над перекладиной ворот Динамо. Безрассудно атаковать лучше не стоит
16 Еще одна передача с правого фланга в центр перед штрафной и Беседин хлестко пробил над перекладиной ворот "Копенгагена".
14 Удар с 11-метровой отметки отразил вратарь хозяев Карл-Йохан Йонссон
13 Караваев навешивал с правого фланга и рука у игрока "Копенгагена". Пенальти!
12 Игра идет размашестая, на встречных курсах. Навес с правого фланга полетел в штрафную Динамо, затем своеобразная попытка "полуудара-полунавеса" и мяч снова поймал вратарь динамовцев Георгий Бущан
10 Сидорчук мощно приложился из-за пределов штрафной "Копенгагена". Выше!
7 И еще одна атака копенгагенцев. Теперь уже мяч крепко взят вратарем динамовцев
4 Гол! ФК Копенгаген открывает счет. Навес с левого фланга, мяч вылетел из рук Бущана "где-то в районе второго этажа" (он был в прыжке) и опустился на ногу Стаге.
Быстрый гол-аналогия с киевской игрой
3 Вербич навесил с левого фланга, удар Беседина практически в упор. Вратарь поймал, а судья свистнул
19:57 (1) С Богом! Поехали! Первая сорокапятиминутка началась! И почти сразу же динамовцы ударили по воротам! Для бодрости!
19:55 Гимн Лиги Европы! Совсем скоро всё начнется!
Видео: youtube.com/analgin 8839
19:52 Команды выходят на поле!
19:51 Сейчас футболисты собрались в подтрибунном помещении
19:47 Разминка перед игрой завершена. Скоро всё начнется!
19:41 Еще один наш клуб ПФК Александрия сегодня около 22:00 сыграет с гостями из "Сент-Этьена". Встреча пройдет во Львове
19:31 В параллельной встрече в Швейцарии будут играть Лугано с гостями из Мальме. Интересно, определится ли сегодня единоличный лидер группы? Скоро узнаем!
19:21 Тактически схемы сегодня - идентичны. Стоит ожидать футбол на встречных курсах?
Фото: uefa.com
19:16 Сейчас, по данным УЕФА, на стадионе около +7 С. Поле - "в отличном состоянии"
19:13 Стали известны стартовые составы команд:
Копенгаген: Юнссон - защитники - Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон - полузащитники - Стаге, Зека, Фишер - атака - Сантос, Сотириу, Фальк.
На запасе у Столе Сольбаккена : Грютебуст, Томсен, Дарами, Бьель, Бартолец, Бендтнер, Хаар
Динамо: Бущан - защитники - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - полузащитники - Караваев, Сидорчук, Шепелев - атака Цыганков, Беседин, Вербич.
В резерве Алексея Михайличенко: Кучерук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Ж. Родригес, Буяльский
Перед игрой Копенгаген-Динамо
Динамовцы сейчас на подъеме. Футболисты киевской команды набрали хорошую форму - как физически, так и психологически.
Перед Копенгагеном был разгромлен ФК Львов (4:0 на НСК Олимпийский). Динамо Киев сейчас демонстрирует в первую очередь организованную игру. Это позволяет использовать свои сильные стороны и нивелировать их у соперников.
Наиболее ярко эффект от высокой организации игры динамовцы показали в кубковой игре с Шахтером. И сегодня неслучайность того успеха проверит ФК Копенгаген.
Ложечку дегтя для динамовцев добавляют лишь травмы. Не сыграют Никита Бурда, Денис Бойко. Под вопросом участие Тамаша Кадара.
Копенгагенцы же между играми с Динамо Киев одержали три победы в трех встречах.
Положение в группе
В этой группе пока ясно только то, что ничего еще не ясно. Дело в том, что на выход в следующий этап Лиги Европы за 3 игры до конца претендуют все.
Шансы первых трех команд выглядят предпочтительнее, но вчера с 92й по 98-ю минуту игры в Загребе, всем нам еще раз наглядно показали, что в футболе возможно всё.
|Группа В
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|2. Динамо
|3
|1
|2
|0
|2-1
|5
|3. Мальмё
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|4. Лугано
|3
|0
|1
|2
|2-2
|1
Слова
Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко
"Конечно, мы разбирали киевский матч с "Копенгагеном" (1:1 - Ред.). Нельзя найти одну какую-то причину того, что мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, добавил "Копенгагену" больше уверенности. Мы, наверное, не были готовы к такому старту встречи. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся (...) это исправить", - сказал он перед встречей.
Главный тренер добавил, что вне зависимости от результатов и позиции, необходимо настраиваться только на победу.
Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук:
"Мы просматривали домашнюю игру (с Копенгагеном - Ред.), и для нас было сюрпризом, что нас так прессинговали. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет. Наверное, мы были не до конца готовы к такому. Нас прессинговали (игроки "Копенгагена" - Ред.) с первой минуты".
Также, по его словам, в команде полностью абстрагируются от предыдущих футбольных встреч.
Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен:
"Конечно, мы исходим, чтобы получить три очка, но я не могу сказать, что мы уверены в своей победе. "Динамо" – отличная команда с хорошими игроками. Мы неплохо сыграли в Киеве, но я считаю, что "Динамо" остается фаворитом группы. Сложно сказать заранее, будет ли ничья хорошим результатом. Вполне может быть и так, однако если у нас будут шансы на победу, то итоговой ничьей мы вряд ли будем довольны".
По его мнению, многое в итоговом положении в группе будет зависеть от игры "Лугано" - "Мальме", которая также пройдет в этот день параллельно.
А так динамовцы тренировались накануне игры:
Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев