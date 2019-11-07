Сегодня, 7 ноября, футболисты Динамо Киев играют в гостях в Дании против ФК Копенгаген. Эта встреча стала четвертой для динамовцев в групповом этапе текущей Лиги Европы.

Игра началась на стадионе Telia Parken в столице Дании около 20:00 по Киеву. Телетрансляция на Футбол 1 назначена на 19:55. В России игру покажет телеканал Матч! Футбол 1. Также игру можно посмотреть в Интернете.

Что происходит в Копенгагене:

45+2 Свисток на перерыв! "Динамо", вперед!

Видео: youtube.com/jonas77907

45 Едва не выскочил футболист "Копенгагена" один на один. Зафиксировал офсайд судья

Одну минуту к первой половине игрового времени добавил арбитр Томаш Богнар (Венгрия)

43 Борьба в штрафной "Копенгагена" завершилась без второго пенальти, но с угловым

В параллельной игре нашей группы "Лугано" - "Мальме" счет пока не открыт, ничья

40 Игра проходит в борьбе в центре поля. Частые взаимные перехваты передач и нежелание рисковать из-за высокой ответственности за результат формируют такой стиль сегодняшней встречи

36 Копенгагенцы в течение одной контратаки дважды подавали в штрафную Бущана. Оба раза потенциально опасно, но защитники справились!

32 А сейчас мяч оказался уже непосредственно зафиксированным в руках ворОтника копенгагенцев Карла-Йохан Йонссона

30 Динамовцы разыграли штрафной на половине поля "Копенгагена", затем Шепелев сместился в центр, Караваев и тот же Шепелев пробовали навесить в штрафную и в итоге мяч оттуда в поле выбил вратарь хозяев

28 Миколенко прошел по полю, придерживая за правое бедро. Но замену не просит

25 Обе команды обустроились, разыгрались на стадионе. И копенгагенцы бежать вперед особо не рвутся

21 Динамовцы массировано пошли вперед, и в ответной атаке Зека мощно приложился над перекладиной ворот Динамо. Безрассудно атаковать лучше не стоит

16 Еще одна передача с правого фланга в центр перед штрафной и Беседин хлестко пробил над перекладиной ворот "Копенгагена".

14 Удар с 11-метровой отметки отразил вратарь хозяев Карл-Йохан Йонссон

13 Караваев навешивал с правого фланга и рука у игрока "Копенгагена". Пенальти!

12 Игра идет размашестая, на встречных курсах. Навес с правого фланга полетел в штрафную Динамо, затем своеобразная попытка "полуудара-полунавеса" и мяч снова поймал вратарь динамовцев Георгий Бущан

10 Сидорчук мощно приложился из-за пределов штрафной "Копенгагена". Выше!

7 И еще одна атака копенгагенцев. Теперь уже мяч крепко взят вратарем динамовцев

4 Гол! ФК Копенгаген открывает счет. Навес с левого фланга, мяч вылетел из рук Бущана "где-то в районе второго этажа" (он был в прыжке) и опустился на ногу Стаге.

Быстрый гол-аналогия с киевской игрой

3 Вербич навесил с левого фланга, удар Беседина практически в упор. Вратарь поймал, а судья свистнул

19:57 (1) С Богом! Поехали! Первая сорокапятиминутка началась! И почти сразу же динамовцы ударили по воротам! Для бодрости!

19:55 Гимн Лиги Европы! Совсем скоро всё начнется!

Видео: youtube.com/analgin 8839

19:52 Команды выходят на поле!

19:51 Сейчас футболисты собрались в подтрибунном помещении

19:47 Разминка перед игрой завершена. Скоро всё начнется!

19:41 Еще один наш клуб ПФК Александрия сегодня около 22:00 сыграет с гостями из "Сент-Этьена". Встреча пройдет во Львове

19:31 В параллельной встрече в Швейцарии будут играть Лугано с гостями из Мальме. Интересно, определится ли сегодня единоличный лидер группы? Скоро узнаем!

19:21 Тактически схемы сегодня - идентичны. Стоит ожидать футбол на встречных курсах?

Фото: uefa.com

19:16 Сейчас, по данным УЕФА, на стадионе около +7 С. Поле - "в отличном состоянии"

19:13 Стали известны стартовые составы команд:

Копенгаген: Юнссон - защитники - Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон - полузащитники - Стаге, Зека, Фишер - атака - Сантос, Сотириу, Фальк.

На запасе у Столе Сольбаккена : Грютебуст, Томсен, Дарами, Бьель, Бартолец, Бендтнер, Хаар

Динамо: Бущан - защитники - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - полузащитники - Караваев, Сидорчук, Шепелев - атака Цыганков, Беседин, Вербич.

В резерве Алексея Михайличенко: Кучерук, Соль, Шапаренко, Де Пена, Гармаш, Ж. Родригес, Буяльский

Перед игрой Копенгаген-Динамо

Динамовцы сейчас на подъеме. Футболисты киевской команды набрали хорошую форму - как физически, так и психологически.

Перед Копенгагеном был разгромлен ФК Львов (4:0 на НСК Олимпийский). Динамо Киев сейчас демонстрирует в первую очередь организованную игру. Это позволяет использовать свои сильные стороны и нивелировать их у соперников.

Наиболее ярко эффект от высокой организации игры динамовцы показали в кубковой игре с Шахтером. И сегодня неслучайность того успеха проверит ФК Копенгаген.

Ложечку дегтя для динамовцев добавляют лишь травмы. Не сыграют Никита Бурда, Денис Бойко. Под вопросом участие Тамаша Кадара.

Копенгагенцы же между играми с Динамо Киев одержали три победы в трех встречах.

Положение в группе

В этой группе пока ясно только то, что ничего еще не ясно. Дело в том, что на выход в следующий этап Лиги Европы за 3 игры до конца претендуют все.

Шансы первых трех команд выглядят предпочтительнее, но вчера с 92й по 98-ю минуту игры в Загребе, всем нам еще раз наглядно показали, что в футболе возможно всё.

Группа В И В Н П М О 1. Копенгаген 3 1 2 0 3-2 5 2. Динамо 3 1 2 0 2-1 5 3. Мальмё 3 1 1 1 3-3 4 4. Лугано 3 0 1 2 2-2 1

Слова

Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко

"Конечно, мы разбирали киевский матч с "Копенгагеном" (1:1 - Ред.). Нельзя найти одну какую-то причину того, что мы не победили. Быстрый гол, конечно, повлиял на ход игры, добавил "Копенгагену" больше уверенности. Мы, наверное, не были готовы к такому старту встречи. Но я не отказываюсь от своих слов о том, что мы позволили "Копенгагену" сыграть в свой футбол. Постараемся (...) это исправить", - сказал он перед встречей.

Главный тренер добавил, что вне зависимости от результатов и позиции, необходимо настраиваться только на победу.

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук:

"Мы просматривали домашнюю игру (с Копенгагеном - Ред.), и для нас было сюрпризом, что нас так прессинговали. Сейчас это для нас сюрпризом уже не будет. Наверное, мы были не до конца готовы к такому. Нас прессинговали (игроки "Копенгагена" - Ред.) с первой минуты".

Также, по его словам, в команде полностью абстрагируются от предыдущих футбольных встреч.

Наставник "Копенгагена" Столе Сольбаккен:

"Конечно, мы исходим, чтобы получить три очка, но я не могу сказать, что мы уверены в своей победе. "Динамо" – отличная команда с хорошими игроками. Мы неплохо сыграли в Киеве, но я считаю, что "Динамо" остается фаворитом группы. Сложно сказать заранее, будет ли ничья хорошим результатом. Вполне может быть и так, однако если у нас будут шансы на победу, то итоговой ничьей мы вряд ли будем довольны".

По его мнению, многое в итоговом положении в группе будет зависеть от игры "Лугано" - "Мальме", которая также пройдет в этот день параллельно.

А так динамовцы тренировались накануне игры:

Видео: youtube.com/ФК "Динамо" Киев